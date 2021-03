Przeoczone wielkanocne jajko

Posługujący się pseudonimem Albacore programista odkrył nowe (stare?) jajko wielkanocne umieszczone w systemie Windows 95.

Programiści często umieszczają w aplikacjach dodatkowe funkcje, ukrywają w nich wiadomości albo nawet minigry, które pojawiają się po wykonaniu określonych czynności. Tzw. easter eggi (jajka wielkanocne) dają szansę pozostawienia po sobie śladu najczęściej zupełnie anonimowym autorom oprogramowania.

Większość takich dodatków jest zazwyczaj dość szybko odnajdowana. Tymczasem jajko wielkanocne opisane w serwisie Twitter najprawdopodobniej pozostawało ukryte przez 25 lat. Niełatwo jest sprawdzić, czy funkcja działa: systemu Windows 95 nie ożna zainstalować na współczesnych komputerach choćby ze względu na fakt, że obsługiwany przez ten OS system plików nie przystaje do obecnych dysków twardych.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg