Przycisk Office trafi na klawiaturę?

Amerykański gigant przymierza się do pomysłu nowego klawisza już od 17 czerwca 2019 roku. Użytkownicy systemu Windows otrzymali stosowną ankietę do wypełnienia - znalazły się w niej pytania dotyczące potencjalnego dodatkowego klawisza Office. Miałby on pozwolić na rozszerzenie pracy w systemie operacyjnym.

Wszystkie wskazuje, że sam pomysł może nie przypaść do gustu użytkownikom. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaburzy on przyzwyczajenia wielu osób. Ponadto, nie każdy korzysta z najpopularniejszego pakietu biurowego świata.

Minie jeszcze trochę czasu zanim dowiemy się czy czeka nas prawdziwa rewolucja w klawiaturach komputerowych.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL