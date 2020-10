Punkty orientacyjne w Mapach Google

Rzeczywistość rozszerzona na pomoc zdezorientowanym

Wizualne nakładki w Mapach Google pomogą szybko odnaleźć się w nieznanym miejscu. Jedną z nowych funkcji Live View, trybu wykorzystującego rzeczywistość rozszerzoną (augmented reality), jest możliwość zobaczenia charakterystycznych dla danego miasta punktów orientacyjnych.

Kiedy zmierzać będziemy np. do Panteonu w Rzymie, wystarczy, że podniesiemy telefon do góry, by zobaczyć obraz zabytku i dowiedzieć się, w jakim kierunku względem naszej trasy się znajduje, jak daleko jesteśmy od niego i w jaki sposób możemy tam dotrzeć. Pomogą nam w tym wyświetlane punkty orientacyjne na trasie.

25 miast na start

Jak wyjaśnia Mirko Ranieri, menedżer produktu w zespole Map Google, punkty orientacyjne obejmować będą kultowe i rozpoznawalne miejsca: zabytki, lokalne parki i atrakcje turystyczne. Funkcja ma zostać uruchomiona w najbliższych tygodniach i będzie dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida.

Na początek Mapy Google pokażą punkty orientacyjne w 25 miastach, m.in. Londynie, Berlinie, Rzymie, Pradze, Paryżu, Nowym Jorku i Tokio.

Łatwiejszy dostęp do Live View

Google uruchomi też opcję wejścia do trybu Live View bezpośrednio z karty wskazówek dotyczących transportu publicznego. Dzięki temu po opuszczeniu np. dworca kolejowego, gdy znajdziemy się na środku ruchliwego skrzyżowania, szybko zorientujemy się, w którym kierunku podążać.

Użytkownicy telefonów z Androidem i iOS-em na całym świecie zyskają też możliwość łatwego dotarcia do znajomych, którzy udostępnią swoją lokalizację w aplikacji. Po dotknięciu ikony znajomego zobaczymy w widoku na żywo, dokąd musimy dotrzeć, a pomogą nam w tym strzałki i wskazówki programu prowadzące do celu.

fot. Google