QNAP ES1686dc Enterprise ZFS NAS z dwoma aktywnymi kontrolerami

Dzięki zastosowaniu architektury bazującej na dwóch aktywnych kontrolerach, ES1686dc gwarantuje bliską 100% dostępność usług. Wykorzystujący baterię system ochrony zapisu z DRAM do cache oraz akceleracja odczytu Flash minimalizują ryzyko utraty danych przechowywanych w cache, a najwyższa w branży wydajność losowego dostępu do danych znacznie przyspiesza wykonywanie wszystkich operacji w środowiskach wirtualnych. Dwa złącza PCIe obsługują karty sieciowe 10GbE/ 40GbE, co pozwala na zwiększenie wydajności wirtualizacji, streamingu multimediów oraz innych aplikacji wymagających wysokiej przepustowości sieciowej. Dzięki wykorzystaniu adaptera 6Gbps SAS do SATA [QDA-SA]( https://www.qnap.com/go/product/qda-sa), model ES1686dc umożliwia wykorzystanie dysków SATA 6Gb/s w 3,5-calowych zatokach SAS, pozwalając tym samym dyskom SATA SSD na korzystanie z zalet dwuportowego interfejsu SAS i budowanie odpornych na błędy i wysoko wydajnych (ale jednocześnie atrakcyjnych kosztowo) systemów storage all-flash.

ES1686dc Enterprise ZFS NAS wyposażony jest w system operacyjny QES 2.1.0, zoptymalizowany pod kątem obsługi środowisk all-flash storage. Oferuje on m.in. efektywną deduplikację i kompresję inline danych, a także cały zestaw zaawansowanych funkcji biznesowych, takich jak automatyczna korekta zjawiska znanego jako ciche uszkodzenie danych, praktycznie nielimitowana liczna migawek dla iSCSI LUN oraz folderów współdzielonych, SnapSync (funkcja przyspieszająca wykonywanie zdalnych backupów) czy Quality of Service (funkcja dbająca o kondycję i wydajność rozwiązania storage).

Model ES1686dc obsługuje wirtualizację VMware, Microsoft oraz Citrix, zaś SnapSync oferuje wsparcie dla VMware Site Recovery Manager (SRM), pozwalając tym samym na zapewnienie najwyższej klasy rozwiązania backupu i przywracania danych dla środowisk wirtualnych.

Zaktualizowany QES 2.1.0 wyposażono również we wsparcie dla [iSER] co gwarantuje optymalność wydajność Vmware, a także dla usług współdzielenia plików OpenStack Cinder i Manila, które stanowią dla firm elastyczne, łatwe w obsłudze i tanie rozwiązanie storage dla środowisk OpenStack.