RECentral 4 - sposób na uatrakcyjnienie każdego streamu

W czasie streamowania prócz samej gry najczęściej widoczna jest też postać twórcy kanału. Jego wizerunek - ulokowany przeważnie w dolnym rogu - nie powinien jednak zajmować zbyt dużej przestrzeni. RECentral oferuje w tej kwestii pomoc zarówno osobom posiadającym studio z „green screenem", jak i twórcom pozbawionym takiej opcji. Soft AVerMedii korzysta z funkcji Chroma Key, a także współpracuje z programem TriDef Smart Cam - oba te narzędzia umożliwiają wycięcie otaczającego streamera tła.

The best of

Influencerzy często nagrywają klipy pokazujące najlepsze akcje z gry. Nierzadko w trakcie rozgrywki twórca już wie, że wykorzysta dany fragment do swojego filmu. Problem w tym, że zmuszony jest wtedy do mozolnego szukania interesującego go zdarzenia wśród innych, mniej ciekawych. Tymczasem RECentral pozwala na edytowanie materiału na żywo - streamer może od razu wyciąć kluczowe nagrania i zachować na później.

Uwaga, ogłoszenia!

Kolejnym ułatwieniem wprowadzonym przez RECentral jest możliwość wpisywania tekstu, który będzie pojawiał się w czasie streamu. Twórca może w ten sposób zapewnić sobie, że jego widzowie na pewno przeczytają ważne wieści, które właściciel kanału ma do przekazania. Jedną z nich jest chociażby informacja, w jaki sposób fani mogą finansowo wesprzeć swojego ulubionego streamera.

Kliknąłeś przycisk „Follow"? Dzięki!

Oprogramowanie AVerMedii oferuje też kilka innych narzędzi, mających zwiększyć atrakcyjność streamu, w tym możliwość dodania chatu czy wrzucenia materiału z innych stron. Istnieje też opcja połączenia kanału z TwitchAlerts - dzięki temu twórca może na bieżąco dziękować widzom, którzy zdecydowali się na śledzenie jego konta twitchowego.

Program RECentral 4 można ściągnąć z oficjalnej strony producenta.