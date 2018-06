ROG Phone - ASUS stworzył smartfon dla graczy

​ROG Phone został stworzony od podstaw z myślą o gamingu: jego unikalny system chłodzenia z komorą parową i odłączanym modułem AeroActive, zapewniającym dodatkową moc chłodzenia, gwarantuje wysoki poziom animacji podczas najgorętszej rozgrywki, bez efektu smużenia i spadków w wyświetlanych klatkach. Ponadto wyświetlacz AMOLED łączy w sobie szybką częstotliwość odświeżania 90 Hz i czas reakcji na poziomie 1 ms, z przepięknymi efektami wizualnymi w HDR.

onstrukcja ROG Phone zapewnia między innymi wyjątkowe gniazda umieszczone z boku smartfona, a także rozszerzone i responsywne możliwości sterowania w czasie rozgrywki - w tym dwa programowalne czujniki AirTriggers i zaawansowany system wyczuwalnych reakcji fizycznych, takich jak wibracje. Wszystko to sprawia, że gracze mogą w pełni skupić się na udoskonalaniu swoich umiejętności gamingowych i otrzymują element przewagi do całkowitego zdominowania rozgrywki.

Gama akcesoriów i rozszerzeń dodatkowo udoskonala wrażenia podczas rozgrywki na smartfonie ROG Phone. Są to m.in. opcjonalna stacja dokująca TwinView do obsługi dwóch ekranów w trybie ręcznym (handheld); stacja dokująca Mobile Desktop do rozgrywki w trybie desktopowym; a także kontroler Gamevice wraz ze stacją dokującą WiGig do grania na telewizorze.

Inne rozwiązania zastosowane w telefonie ROG to obsługa technologii Aura Sync, a także technologii bezpośredniego ładowania ASUS HyperCharge do szybkiego i bezpieczniejszego ładowania baterii przy zachowaniu chłodu obudowy

W środku znajdziemy ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform. Układy tego typu zapewniają najwyższą stabilną szybkość taktowania zegara, sięgającą poziomu 2,96 GHz. Ponadto zoptymalizowany pod kątem rozgrywki procesor graficzny Adreno 630 oferuje ogromną moc przetwarzania grafiki, z wydajnością nawet o 30 proc. wyższą niż układy poprzedniej generacji. Do tej mocy dochodzi jeszcze maksymalnie 8 GB pamięci RAM i zintegrowana pamięć ROM do zapisywania danych - maksymalnie 512 GB.

Smartfon, na którym są uruchamiane wymagające gry AAA, może wydzielać bardzo duże ilości ciepła. Oprócz tego, że będzie on wtedy bardzo nieprzyjemny do trzymania, gorący telefon to najczęściej także spowolniony telefon. Tak zwane "dławienie termiczne" (thermal throttling) może rzucić na kolana nawet najbardziej wydajny procesor. ROG Phone został stworzony od podstaw z myślą o zapewnieniu płynnego działania nawet podczas najgorętszej akcji w rozgrywce. Zastosowany w nim ekskluzywny system GameCool wykorzystuje wysokowydajny układ chłodzenia z trójwymiarową komorą parową, który zapewnia 16 razy większą powierzchnię do rozpraszania ciepła niż standardowy system chłodzenia z rurkami cieplnymi. Ten system chłodzenia jest dodatkowo wspomagany miedzianym elementem do rozpraszania ciepła oraz podkładkami chłodzącymi z włókna węglowego, które są umieszczone bezpośrednio na płytce drukowanej w celu zapewnienia maksymalnej wydajności chłodzenia.

W rezultacie powstał system chłodzenia, który pozwala uzyskać o 50 proc. wyższe stabilne prędkości taktowania zegara w porównaniu do standardowych CPU instalowanych w innych smartfonach. Ponadto tak chłodzony procesor może utrzymać szczytową prędkość taktowania 5 razy dłużej niż CPU chłodzone za pomocą konwencjonalnego systemu. Oprócz tego ROG Phone ma do dyspozycji odłączany moduł AeroActive, który zapewnia dodatkową wydajność chłodzenia gdy temperatura telefonu wzrośnie. Dzięki systemowi GameCool gorące dłonie i zaburzenia rozgrywki będą należały do przeszłości.

ROG Phone został oferując trzy czujniki dotykowe AirTrigger. Dwa z tych wysoce responsywnych czujników zostały zoptymalizowane jako triggery lewy/prawy, znajdujące się na górze ekranu podczas rozgrywki w trybie poziomym (trzeci trigger jest używany w trybie pionowym). Przyciski te są w pełni programowalne, dzięki czemu istnieje możliwość przypisania im dowolnych poleceń dostępnych w grze: celowania, strzelania, wyboru elementów ekwipunku. Możemy zaprogramować wszelkie czynności, które normalnie wymagałyby stuknięcia palcem w ekran. Ze smartfonem ROG Phone gracze mają więc wolne dwa dodatkowe palce do sterowania, co zapewnia im przewagę nad konkurentami. Czujniki AirTriggers wykorzystują technologię ultradźwiękową, dzięki czemu wymagają jedynie bardzo delikatnego dotknięcia - o sile nacisku wynoszącej 20 g. Dla porównania - w innych smartfonach, czułe na dotyk przyciski wymagają cztery razy większej siły nacisku.

W ROG Phone zastosowano precyzyjnie wykonane szkło Corning Gorilla o zakrzywieniu 2.5D i 3D. Jego detale zostały wycięte w obróbce diamentowej, a obudowa jest wykonana z metalu. Dzięki temu smartfon posiada solidną i przygotowaną do rozgrywki konstrukcję, a jednocześnie zapewnia doskonały chwyt podczas gry.

ROG Phone to pierwszy smartfon na świecie dysponujący zintegrowanym oświetleniem ASUS Aura RGB. Z tyłu telefonu znajduje się podświetlone logo ROG, które oferuje całą gamę różnych trybów świetlnych: tryb statyczny, tryb pulsowania, tryb stroboskopowy lub cykliczną zmianę kolorów.

Data i cena nie zostały podane.