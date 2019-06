RU8002 - Smart TV szyte na miarę

Telewizor, który jest podłączony do Internetu i współpracuje z urządzeniami mobilnymi to dziś nowy standard. Dzięki temu ten największy w domu ekran dla użytkowników staje się czymś więcej niż telewizja. Ogromny wybór aplikacji oraz swoboda korzystania sprawiają, że dla wielu widzów serwisy VOD to dziś podstawowe źródło filmów i seriali. Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video czy YouTube to tylko niektóre z popularnych platform. Dodatkowo, użytkownicy RU8002 mogą korzystać z aplikacji Apple TV oraz wsparcia dla AirPlay 2.

Smart TV w rozumieniu firmy Samsung to także łatwość obsługi podłączonych urządzeń. Wystarczy do tego Jeden Pilot, który w połączeniu z intuicyjnym Smart Hub zapewnia świetne doświadczenia z użytkowania na co dzień. Wszystkie dostępne treści są teraz w zasięgu ręki - od dekodera po konsolę do gier, aplikacje i telewizję na żywo.

Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich domowników RU8002 ma sprawdzić się również w roli partnera do gier. Pod pojęciem Real Game Enhancer kryje się szereg udogodnień i technologii, które sprawią, że wrażenia z gry na dużym ekranie będę niesamowite. Dzięki Freesync, HDR i niskiemu input lag obraz będzie jeszcze bardziej realistyczny, a ruch płynniejszy. W mrocznych scenach ze wsparciem przyjdzie Dynamiczny Korektor Czerni, który zapewnia lepszą widoczność w ciemności i wykorzystuje szczegółową analizę sceny do optymalizacji jakości obrazu.

RU8002 wyróżnia się także minimalistycznym designem. Dzięki temu, że jest praktycznie pozbawiony ramek, nic nie odciąga uwagi od oglądania. Dopełnienie wrażeń estetycznych stanowi System Maskowania Kabli, który pomoże uporządkować przestrzeń wokół telewizora. Z kolei dwie solidne i efektownie wykonane nóżki nadają konstrukcji lekkości - niezależnie od wielkości ekranu.

RU8002 dostępny jest w rozmiarach 49, 55, 65 i 82 cale.