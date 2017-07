Rabat 15 proc. w Neonet

W najnowszym wydaniu PC Formatu znajdziesz kod rabatowy, który uprawnia do 15-procentowej zniżki na głośniki mobilne i powerbanki znajdujące się w ofercie sklepu Neonet. Dokładna instrukcję jak skorzystać z promocji znajdziesz w magazynie. Poniżej zamieszczamy regulamin oraz listę urządzeń biorących udział w promocji.



REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„PC Format i Neonet: Powerbanki i głośniki mobilne 15% taniej"



§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej „PC Format i Neonet: Powerbanki i głośniki mobilne 15% taniej" (dalej jako „Akcja Promocyjna") jest NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, 50-505 Wrocław, NIP: 895-00-21-311, REGON 930310841, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000218498, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.251.000,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem").

2. Akcja Promocyjna organizowana jest w sklepach naziemnych Organizatora.

3. Akcja Promocyjna trwa w okresie: od 03.07.2017 r. do 15.08.2017 r.

§ 2

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna dotyczy sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, tj. www.neonet.pl.

2. Akcja Promocyjna dotyczy wyłącznie akcesoriów wyszczególnionych w załączniku nr 1.

3. Akcja Promocyjna polega na tym, że Klienci dokonujący zakupu produktów objętych promocją otrzymują na te produkty rabat pomniejszający ich cenę o 15% od ceny podstawowej, po użyciu kodu rabatowego otrzymanego za pośrednictwem strony https://kody.pcformat.pl/.

4. Na jednym dokumencie sprzedaży może się znaleźć maksymalnie po 3 sztuki każdego produktu promocyjnego.

5. W przypadku zwrotu towaru do sklepu bez podania przyczyny należy zwrócić wszystkie produkty promocyjne.

6. Promocja nie sumuje się z żadną inną promocją cenową.

7. Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona.

8. Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość braków asortymentu promocyjnego w sklepie internetowym www.neonet.pl.



§ 3

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta.

3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w sklepie www.neonet.pl rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.



§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie materiały promocyjne - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A oraz na witrynie internetowej www.pcformat.pl.

7. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi: 1)Załącznik nr 1 - akcesoria promocyjne udział w promocji

