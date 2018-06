Radeon FreeSync trafi do telewizorów Samsung QLED

Samsung to pierwsza firma, która chcąc zapewnić rozgrywkę pozbawioną zacięć w swoich telewizorach konsumenckich wykorzystuje standard adaptacyjnego odświeżania, czyli Radeon FreeSync.

W ciągu ostatnich trzech lat technologia Radeon FreeSync znalazła szerokie zastosowanie na rynku i stała się najczęściej wybieranym w branży rozwiązaniem służącym płynnej rozgrywce. Wczesnym marcem tego roku firma AMD powiększyła ten ekosystem wychodząc z technologią FreeSync poza branżę PC poprzez wprowadzenie jej obsługi do konsol Microsoft Xbox One S i Xbox One X . Ponad 250 modelach kompatybilnych wyświetlaczy oferowanych przez ponad 20 partnerów stanowi ponad dwukrotnie większą dostępność niż w przypadku konkurencyjnej technologii.

Technologia FreeSync w telewizorach Samsung QLED z roku 2018 jest dostępna od dziś w modelach o przekątnych od 55 do 82 cali, a także w serii NU8000/NU8500 od 55 do 82 cali. Wsparcie tej technologii będzie dostarczane za pomocą automatycznej aktualizacji trybu gracza.