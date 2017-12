Radeon Software Adrenalin Edition wprowadza zupełnie nową funkcję Radeon Overlay, która jest naturalnym interfejsem obsługi karty graficznej pozwalającym bez wychodzenia z gry dostosowywać rozgrywkę do unikalnych preferencji gracza, a jednocześnie połączyć się z przyjaciółmi w jednym i tym samym miejscu. Firma AMD ponadto wprowadza mobilną aplikację AMD Link dostępną dla milionów użytkowników systemów iOS i Android. Jest to potężne dopełnienie pakietu oprogramowania działającego na komputerze, ponieważ AMD Link może służyć za drugi ekran do monitoringu działania układu graficznego, uzyskiwania informacji o sprawności systemu, umożliwiania graczom łatwego dzielenia się ich epickimi momentami z rozgrywki i pozostawiania na bieżąco z nowościami AMD.

Szereg funkcji takich, jak Radeon Chill, Radeon WattMan, Enhanced Sync i Radeon ReLive, które stanowią rdzenne technologie oprogramowania kart graficznych Radeon, zostało jeszcze dodatkowo ulepszonych i rozwiniętych, aby pozwalały jeszcze lepiej dostosowywać działanie sprzętu i gier.

Radeon Overlay: naturalny interfejs obsługi w czasie gry

Radeon Overlay daje graczom możliwość dostosowania rozgrywki na poziomie sprzętowym, a do tego monitorowania stanu systemu, nagrywania i udostępniania swojej rozgrywki i to bez wychodzenia z gry. Nakładka Radeon Overlay zapewnia łatwy dostęp 1 kliknięciem do takich funkcji jak Radeon ReLive, monitoring sprzętowy, Radeon Chill, Frame Rate Target Control (FRTC), RadeonTM FreeSync, a także ustawień kolorów.

AMD Link: połącz się i dziel swoimi najlepszymi momentami z gry

AMD Link to dostępna na platformach Android i iOS mobilna aplikacja, która może służyć za istotne dopełnienie pakietu Radeon Software na komputerze. Pozwala zarówno w domu, jak i poza nim służyć za wygodny drugi ekran, a ponadto pozwala korzystać z funkcji strumieniowania i powtórek z rozgrywki Radeon ReLive, monitorować działanie karty graficznej, zapoznawać się z nowościami AMD oraz otrzymywać powiadomienia o najnowszych sterownikach. To wszystko sprawia, że jest to cenne narzędzie dla gracza.

Rdzenne technologie Radeon Software: większe możliwości sterowania wydajnością i optymalizacje