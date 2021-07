Radeony RX 6600 i 6600 XT coraz bliżej

Coraz bliżej

Już od dawna spekuluje się na temat kolejnych kart graficznych z serii RX 6000. Dwa nowe modele mają zostać zaprezentowane 30 lipca, a ich sprzedaż rozpocznie się 11 sierpnia. Taki scenariusz potwierdzają kolejne źródła, a do sieci trafiły właśnie ceny sugerowane dwóch zbliżających się wielkimi krokami modeli – RX 6600 i 6600 XT.

Dylemat cenowy

Jeżeli przecieki się potwierdzą, sugerowana cena modelu RX 6600 XT będzie wynosić 350 dolarów (ok. 1360 zł), a RX 6600 ma kosztować 300 dolarów (ok. 1170 zł). Do tej ceny trzeba jeszcze oczywiście doliczyć podatek i założyć ewentualne problemy z dostępnością. Analitycy uważają, że realna cena kart będzie około dwukrotnie wyższa od detalicznej. Autorzy przecieku zaznaczają, że ceny sugerowane też mogą ostatecznie nieco się zmienić, bo obecne miały zostać zatwierdzone w zeszłym miesiącu. Firma AMD wciąż zastanawia się, jaka kwota mogłaby przekonać użytkowników.

Radeon RX 6600 XT według zapewnień AMD ma zapewnić nieco lepszą wydajność od trochę droższego (prawdopodobnie) RTX-a 3060. Z drugiej strony zaoferuje zauważalnie mniej VRAM-u, a na 400 dolarów wyceniono lepszego w ray tracingu RXT 3060 TI. Według przecieków, RX 6600 XT będzie bazować na chipie Navi 23 i zostanie wyposażony 8 GB GDDR6. Nieco słabsze RX 6600 trafi z kolei do sprzedaży w wersjach 4 lub 8 GB pamięci GDDR6 i 128-bitową szyną pamięci.

fot. AMD