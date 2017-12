Rapoo 3510 Plus – gryzoń pokryty miękką tkaniną

3510 Plus to mysz, która komunikuje się z komputerem bezprzewodowo w standardzie 2,4 GHz - wystarczy podłączyć nano-odbiornik USB. Dzięki zasięgowi do 10m w zakresie 360°, mysz 3510 Plus sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze, czy w podróży. Wyposażona w trzy przyciski, kółko przewijania 2D i czujnik optyczny 1000 DPI zapewnia maksymalną łatwość użytkowania. Sprawdzi się na różnych powierzchniach, bez konieczności używania specjalnej podkładki. Korzystając z Rapoo 3510 Plus nie trzeba martwić się o baterię. Zastosowana technologia oszczędzania energii Rapoo i wyłączanie zasilania, kiedy myszka jest w stanie bezczynności sprawiają, że można korzystać z niej nawet do 12 miesięcy bez konieczności wymiany baterii.

Dzięki symetrycznej konstrukcji i opływowym kształtom, mysz jest idealna zarówno dla prawo- jak i leworęcznych użytkowników. Korpus wykonany jest z wytrzymałego stopu aluminium, którego stylowe wykończenie nadaje myszy elegancji i lekkości. Wierzchnia część została pokryta tkaniną, która jest odporna na brud i kurz. Utrzymanie myszy w czystości nie stanowi problemu - wystarczy przetrzeć ją lekko wilgotną szmatką. Jeśli mysz wymaga dokładniejszego czyszczenia - można zdjąć górny, powleczony tkaniną panel i umyć go ręcznie pod bieżącą wodą.

Mysz Rapoo 3510 Plus dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i czarnej, w cenie około 99 zł.