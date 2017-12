Rapoo wkracza na polski rynek

Firma powstała w 2002 roku, a jej globalna siedziba zlokalizowana jest w Shenzen, w Chinach. W 2010 r. Rapoo zostało liderem rozwiązań bezprzewodowych na rynku chińskim, a następnie jednym z wiodących producentów urządzeń peryferyjnych w Europie. Obecnie urządzenia Rapoo dostępne są w ponad 80 krajach na całym świecie.

„Proponujemy produkty, które zainteresują nie tylko klientów traktujących myszki i klawiatury jako narzędzia do codziennej pracy, ale również odbiorców, którzy poszukują produktów wyróżniających się oryginalnym i ciekawym wyglądem" - mówi Zdzisław Kaczyk, dyrektor ds. sprzedaży na terenie Europy Wschodniej.

Ciekawym rozwiązaniem domowym są klawiatury multimedialne. Znajdziemy wśród nich produkty współpracujące ze smart TV, wyposażone w zintegrowany panel dotykowy lub odporne na zalania. Dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych. W wybranych produktach zastosowano technologię oszczędzania energii wydłużając czas pracy na baterii nawet do 24 miesięcy. Do pracy biurowej Rapoo rekomenduje zestawy bezprzewodowe klawiatura + mysz. Na uwagę zasługują również produkty wyróżniające się wyjątkowym designem, np. seria bezprzewodowych myszek 3510 Plus. Pokryte są miękką i przyjemną w dotyku tkaniną imitującą jeans, do wyboru w kolorze szarym, czarnym lub niebieskim.

Urządzenia peryferyjne to nie tylko praca, ale i rozrywka. W swoim portfolio Rapoo posiada również urządzenia dla graczy z serii VPRO: klawiatury, myszki i słuchawki. W tej grupie produktów najważniejsze cechy to precyzja oraz szybkość. Znajdziemy tu przewodowe myszki wyposażone w czułe sensory z możliwością regulacji DPI oraz mechaniczne klawiatury, które posiadają m.in. wbudowaną pamięć do zapisu konfiguracji oraz makr (np. myszka V210, klawiatura V500).

Oficjalnym dystrybutorem produktów Rapoo w Polsce jest Hama Polska.