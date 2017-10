Razer – mikrofon oraz kamera dla streamerów

Razer Kiyo

Razer Kiyo to pierwsza na świecie desktopowa kamera, którą wyposażono w regulowaną lampę pierścieniową (ring light). To rozwiązanie typu all-in-one zapewni wysoką jakość obrazu oraz profesjonalne oświetlenie bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. Dwanaście poziomów jasności pomoże zaś w osiągnięciu idealnego oświetlenia bez względu na zewnętrzne warunki. Streamerzy nie muszą już więc tworzyć materiałów z mniejszą ilością klatek na sekundę podczas kręcenia w słabych warunkach oświetleniowych. Kamera pozwala tworzyć filmy w dużej rozdzielczości - 720p przy 60 FPS (aż do 1080p przy 30 FPS).

Razre Kiyo jest kompatybilne z Open Broadcaster Software oraz XSplit.

Razer Seiren X

Razer Seiren X to profesjonalny pojemnościowy mikrofon USB, z wbudowanym, po raz pierwszy na świecie, uchwytem antywstrząsowym. Całość tworzy profesjonalne rozwiązanie do nagrywania dźwięku, który dzięki zachowaniu kompaktowego designu łatwo przenosić. Mikrofon został wyposażony w 25 mm wkładki pojemnościowe, zwiększające czułość rejestracji dźwięku. Superkardioidalna charakterystyka urządzenia pozwala na nagrywanie dźwięku pod precyzyjnym kątem zoptymalizowanym do streamingu.

Odłączana podstawa mikrofonu ułatwia transport.

Cena:

Razer Kiyo: €109.99

Razer Seiren X: €109.00