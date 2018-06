Razer Chroma także u innych producentów

Razer Chroma to jedyna na świecie platforma podświetlenia, która została zintegrowana z ponad stoma grami, takimi jak Overwatch, Fortnite, Quake Champions, Diablo i wieloma innymi.

Razer Chroma to także pełna integracja z systemem inteligentnego oświetlenia Philips Hue, pozwalającym graczom na wykreowanie, we własnych pokojach, niezwykłej atmosfery, całkowicie zmieniającej sposób w jaki grają. System można dostosowywać do własnych preferencji na poziomie pojedynczej żarówki.

Dotychczas gracze używający sprzętu Razera nie mogli się cieszyć pełną synchronizacją efektów świetlnych z urządzeniami innych firm, takimi jak obudowy PC, płyty główne czy wentylatory.

Razer Chroma Connected Devices Program umożliwi partnerom - MSI, NZXT, AMD, Thermaltake, Lian Li, Vertagear, Gigabyte oraz Ducky na korzystanie z systemu Chroma za pośrednictwem interfejsu API, pozwalającego na włącznie podświetlenia na ich platformach oprogramowania.

Dzięki wykorzystaniu Razer Chroma w urządzeniach produkowanych przez osiem dodatkowych firm, gracze będą mogli synchronizować ulubione efekty świetlne swoich stacji bojowych, bez względu na to z których komponentów partnerskich marek korzystają.

Pierwsze partnerskie urządzenia, wspierające Razer Chroma pojawią się w czwartym kwartale 2018 roku.