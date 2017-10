Razer Electra V2 – nowe wcielenie słuchawek dla graczy

Razer Electra V2 to zestaw słuchawkowy przeznaczony do gier, kompatybilny z szeroką gamą urządzeń zewnętrznych. Headset zaprojektowano tak, aby zapewniał wyjątkową jakość dźwięku i wszechstronność zastosowań niezależnie od tego, do jakiego urządzenia zostanie podłączony. 40 mm przetworniki z magnesami neodymowymi zostały skonfigurowane w sposób gwarantujący najlepsze możliwe doznania dźwiękowe, zarówno w trakcie grania na PC, konsolach, czy też podczas słuchania muzyki na telefonie. Za pomocą 3,5 mm wtyczki typu jack zestaw można podłączyć do dowolnego urządzenia - komputera PC, Mac, konsol Xbox One i PlayStation 4, a także do smartfona.

Electra V2 została zaprojektowana z myślą o godzinach ciągłego używania. Za komfort i trwałość odpowiadają m.in. lekki i elastyczny pałąk z aluminium z dodatkową poduszką na głowę oraz nausznice pokryte pluszową skórką. Odłączany mikrofon na wysięgniku pozwoli na wyraźną i niezakłóconą komunikację podczas starć w grze lub rozmów telefonicznych. Całkowite usunięcie mikrofonu umożliwi zaś pełne zanurzenie się w czystym dźwięku.

Razer Electra V2 Usb

Razer Electra V2 USB charakteryzuje się tymi samymi możliwościami co Electra V2, ale jest zoptymalizowana do działania tylko z komputerami PC za pośrednictwem łącza USB. Użytkownik może aktywować zielone podświetlenie muszli słuchawkowych oraz włączyć wirtualny dźwięk 7.1 za pomocą oprogramowania Razer Synapse.

Cena:

Electra V2: €59.99

Electra V2 USB: €69.99