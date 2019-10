Razer zaprezentował laptop z klawiaturą optyczną

Nowy laptop Razera o nazwie Blade 15 jest napędzany przez procesor Intel Core i7-9750H, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2070, 16 GB RAM DDR4 taktowanej zegarem 2667 MHz, a częstotliwość odświeżania matrycy wynosi 240 Hz. W obudowie znajdziemy też dysk SSD o pojemności 512 GB. Ekran ma przekątną 15 cali.

Komputer jest zgodny z technologią Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5 i posiada złącze Thunderbolt 3, pojedynczy port USB 3.1 Gen oraz dwa wyjścia USB 3.1 Gen 2, złącze DisplayPort i audiojacka. Na pokładzie znajdziemy też kamerę i mikrofon.

Najciekawszym elementem urządzenia jest natomiast... klawiatura optyczna. Razer opracował klawiaturę mechaniczną, tyle że zastąpił klasyczny przełącznik wiązką światła podczerwonego. Aktywacja klawisza następuje natychmiast po przecięciu wiązki, a ze względu na prędkość światła opóźnienie jest w zasadzie niezauważalne. Klawisze mają skok 1,7 mm, ale w praktyce aktywują się już po 1 mm. Producent nie zapomniał też o technologiach przydatnych graczom: podświetleniu RGB, anti-ghostingu oraz N-Key Rollover.

Nietypowe rozwiązania mają jednak swoją ceną. Komputer kosztuje 2649 dolarów, co po dodaniu podatków daje kwotę ok. 11 tysięcy złotych. Razer ma jednak plany, by w przyszłości umieszczać takie klawiatury we wszystkich laptopach, które wyprodukuje. Czeka nas więc „świetlana" przyszłość.

fot. Razer