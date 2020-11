Razer zaprezentował model Book 13

Nadzwyczajna elegancja

Razer zaprezentował laptopa Book 13. Warto zauważyć, że nie jest to sprzęt typowy dla firmy; do tej pory skupiała się ona głównie na produkcji akcesoriów dla graczy. Nowe urządzenie przypomina wzornictwem raczej sprzęt biznesowy. Razer zapewnia, że model jest zgodny z certyfikatem Intel Evo. Wiąże się z tym możliwość wybudzenia sprzętu w maksymalnie sekundę oraz 9 godzin pracy z dala od gniazdka.

Komputer wyposażono w 13,4-calową matrycę IPS. Ekran ma rozdzielczość Full HD+ lub UHD+ (w zależności od wybranego wariantu cenowego) i w droższej wersji można obsługiwać go poprzez dotyk. Komputer sprzedawany jest z procesorami 11. generacji, grafiką Iris Xe oraz 8/16 GB RAM-u. Dysk SSD ma z kolei pojemność 256/512 GB. Producent zadbał o niemal całkowite wyeliminowanie ramek wokół ekranu.

Kwestia wyboru

Sprzęt wyposażono w dwa złącza Thunderbolt 4, pojedyncze HDMI 2.0 i gniazdo słuchawkowe oraz USB typu A. Masa laptopa to zaledwie 1,34 kg; maszyna ma 15,15 mm grubości. Najtańsza wersja sprzętu, wyposażona w ekran UHD+, 8 GB RAM, procesor i5-1135G7 oraz SSD 256 GB została wyceniona na 1300 euro (ok. 5900 zł). Najdroższy wariant ma kosztować natomiast 1700 euro (ok. 7700 zł) i zawierać procesor i7-1165G7, dotykową matrycę 4K, 16 GB RAM-u i dysk SSD 512 GB.

fot. Razer