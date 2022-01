Realme wchodzi do Europy z najdroższym swoim telefonem

Czy gigant z Chin zawojuje europejskie rynki?

Realme, chiński producent smartfonów z Shenzhen w lutym 2022 r. wejdzie na europejskie rynki z najdroższym smartfonem w swojej historii. Smartfon klasy premium GT 2 Pro ma kosztować 700–800 dolarów. To prawie dwa razy więcej niż sugerowana cena 395 dolarów za GT Master Edition, który obecnie sprzedaje się na Amazonie. Jest to też kwota zbliżona do cen innych telefonów z wyższej półki – przykładowo: ceny iPhone'a 13 zaczynają się od około 850 dolarów.

Agresywne działania, jakie podejmuje Realme, mają na celu zabrać kawałek rynkowego tortu Huawei Technologies po tym jak zaostrzone sankcje amerykańskie skrępowały łańcuchy dostaw tego czołowego producenta smartfonów.

G2 Pro jest jednym z pierwszych telefonów, które zostaną wprowadzone na rynek z nowym flagowym procesorem Snapdragon 8 gen 1 firmy Qualcomm. Ma to zapewnić urządzeniu większą szybkość działania i energooszczędność. Obudowa smartfona, została wykonana z biopolimeru opracowanego przez firmę SABIC. Do jego produkcji wykorzystuje się odpady biologiczne: opadłe liście drzew czy olej talowy, powstały podczas wyrobu mas drzewnych.

Fot. Realme