Rekordowa grzywna dla YouTube'a

Należący do koncernu Google serwis YouTube świadomie, nielegalnie gromadził informacje na temat dzieci oglądających materiały wideo, a następnie wykorzystywał te dane do umieszczania reklam w klipach – stwierdziła Federalna Komisja Handlu (FTC). Stało się to przyczyną nałożenia wielomilionowej kary.

Grzywna jest wynikiem ugody z Federalną Komisją Handlu i prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork, który oskarżył portal YouTube o naruszenie federalnej ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie i osiągnięcie w ten sposób milionowych zysków.

Obowiązująca od kwietnia 2000 roku ustawa COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) zakazuje zbierania danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Ograniczenia dotyczą sytuacji, w której dzieci są użytkownikami zarówno serwisów internetowych przeznaczonych dla osób młodocianych, jak i innych witryn. COPPA jest najsilniejszą federalną ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Stanach Zjednoczonych; upoważnia ona Federalną Komisję Handlu do nakładania kar pieniężnych w wysokości do 42 530 dolarów za każde naruszenie przepisów.

Pracownicy FTC stwierdzili, że YouTube nie tylko zbierał dane na temat dzieci, lecz także utrzymywał, że potencjalni reklamodawcy nie muszą przestrzegać przepisów COPPA – zgodnie z regulaminem serwisu wideo jest on przeznaczony wyłącznie dla osób mających więcej niż 13 lat.

Suma 170 milionów dolarów zostanie podzielona na dwie części: 136 milionów trafi do Federalnej Komisji Handlu, a 34 miliony do kasy stanu Nowy Jork. Jest to największa kara cywilna, jaką FTC wywalczyła w sprawie dotyczącej prywatności dzieci. Poprzedni rekordzista, firma ByteDance, zapłaciła na początku bieżącego roku 5,7 miliona dolarów grzywny; sprawa związana była z aplikacją TikTok służącą do udostępniania samodzielnie przygotowywanych klipów wideo.

Istotną częścią ugody z Federalną Komisją Handlu jest zmiana zasad dotyczących oznaczania materiałów w serwisie YouTube. Autorzy klipów będą zobowiązani do wyraźnego wskazywania tych filmów, które zostały przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach albo mogą być atrakcyjne dla osób w wieku lat 13 bądź młodszych. Pozwoli to Google'owi pominąć takie treści podczas pozycjonowania reklam.

fot. FTC