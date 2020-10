Revolut Bank już wkrótce w Polsce

Strzeżone nie zginie

Firma Revolut zapowiedziała w komunikacie prasowym rozpoczęcie działalności własnego banku w Polsce. Zmiana formuły będzie wiązać się z dostępnością nowych usług. Po udanych testach na Litwie, organizacja chce zaproponować usługi bankowe również mieszkańcom Polski. Środki przechowywane przez Revolut Bank będą przy tym podlegać litewskiemu systemowi ubezpieczeń inwestycji i depozytów.

Bezpieczniejsze płacenie

Co to oznacza? Przede wszystkim użytkownik będzie mógł teraz złożyć wniosek o założenie pełnoprawnego konta. Nie powinno w wyraźny sposób wpłynąć to na sam wygląd aplikacji, na pewno jednak zwiększy bezpieczeństwo naszych środków. Do tej pory usługi firmy były pozbawione gwarancji w postaci nadzoru zewnętrznego. Oznaczało to, że Revolut jako organizacja finansowa nie był zobowiązany do zwrócenia środków, które przepadły nam np. w wyniku kradzieży. Jako bank natomiast musi to robić i ma zapewnione na ten cel środki.

Jeszcze więcej usług

Do otwarcia konta bankowego firma zaprasza stopniowo kolejnych użytkowników. Docelowo produkt trafi do wszystkich, ale w kilku etapach – promowani są klienci, którzy do tej pory częściej korzystali z usług firmy. Konta depozytowe to jednak dopiero pierwszy krok rozwoju Revolut Bank.

W planach jest też zaoferowanie użytkownikom kart kredytowych czy nawet możliwości brania pożyczek. Wnioski będzie można wypełniać z poziomu aplikacji. Polska jest jednocześnie jednym z pierwszych krajów wybranych do projektu. Prawdopodobnie wpływ na to miał aż milion zarejestrowanych w Polsce kont. Wkrótce nowe usługi trafią też do innych państw.

fot. Revolut