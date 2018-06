RoboJet Wiso – robot do mycia okien

Robot do mycia okien RoboJet Wiso ma szereg rozwiązań, dzięki którym wzrasta efektywność czyszczenia powierzchni szklanych. Robot jest zbliżony kształtem do kwadratu, a na jego spodzie znajdują się dwie ściereczki z mikrofibry, które czyszczą i polerują szybę. Kluczową rolę w procesie czyszczenia odgrywa ruchoma głowica pod jedną ze ściereczek, imitująca ruch jaki wykonujemy ręką podczas polerowania. Dodatkowo urządzenie ma 6 trybów sprzątania.

RoboJet Wiso został stworzony do automatycznego mycia okien. W tym celu wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania, przyłożyć do czyszczonej powierzchni i nacisnąć jeden przycisk. Wytworzone podciśnienie w RoboJet Wiso zassie powietrze i utrzyma urządzenie na szklanej powierzchni, którą chcemy umyć.

Robot porusza się ruchem liniowym, dzięki gąsienicowemu układowi jezdnemu, a duża moc ssąca umożliwia swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po szklanych powierzchniach. Robot poruszając się wzdłuż równoległych linii czyści całą powierzchnię miejsce przy miejscu. Dzięki specjalnemu kształtowi dociera nawet do trudnodostępnych miejsc, tj. rogi i krawędzie.

Urządzenie jest zasilane bezpośrednio z gniazdka elektrycznego. Jednak w przypadku awarii prądu robot nie spadnie na ziemię, gdyż został wyposażony w System Zasilania Awaryjnego - UPS. Wbudowany UPS utrzyma robota na szybie przez ok. 20 minut. W tym czasie robot zatrzyma pracę i utrzymując się na czyszczonej powierzchni będzie sygnalizował brak zasilania. Do urządzenia jest również dołączona lina asekuracyjna (5,3m) z przyssawką, która dodatkowo zabezpiecza robota pracującego na wysokościach, np. podczas mycia szklanych balkonów od zewnętrznej części.

W RoboJet Wiso zastosowano szereg czujników. Czujniki zbliżeniowe, dzięki którym po dojechaniu do ramy robot wycofa się i będzie kontynuować pracę nie przekraczając granicy szyby. Czujniki podciśnienia i krawędzi eliminują ryzyko upadku. Sensory wykrywania krawędzi są przydatne także w przypadku czyszczenia powierzchni szklanych bezramowych, tj. kabiny prysznicowe czy parawany nawannowe.

Dla zwiększenia efektywności sprzątania w robocie została zaimplementowana ruchoma głowica imitująca ruch ręki, jak podczas tradycyjnego mycia. 6 trybów czyszczenia powala dobrać odpowiedni program do różnego rodzaju okien i innych powierzchni. Tryb czyszczenia "N" dedykowany do mycia wysokich okien, Tryb czyszczenia "Z" do mycia okien szerokich (np. drzwi tarasowych). Tryb czyszczenia uporczywego brudu. Tryb czyszczenia prawostronnego do mniejszych zabrudzeń. Tryb automatyczny i Tryb manualny.

W zestawie z robotem znajdziemy dołączony pakiet akcesoriów, które usprawniają pracę urządzenia. W zestawie znajduje się pilot, dzięki któremu można zdalnie sterować pracą robota. Przyssawka z liną bezpieczeństwa umożliwia czyszczenie powierzchni ciężko dostępnych i zapewnia bezpieczną pracę na wysokościach, np. szklanych balkonów od zewnętrznej strony. Płyn do mycia szyb oraz cztery komplety ściereczek z mikrofibry, które po każdym czyszczeniu wystarczy wyprać w pralce.

RoboJet Wiso jest przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni gładkich, tj.: okna, lustra, szklane ściany i balustrady, panele kuchenne, szklane szafki, gabloty, stoły i drzwi. Ponadto nadaje się do mycia kabin prysznicowych i parawanów nawannowych, witryn sklepowych, ogrodów zimowych, gładkich płytek oraz innych powierzchni gładkich. Średni czas mycia 1 m2 wynosi ok. 2 min.

RoboJet Wiso dostępny jest w cenie katalogowej 1390 zł.