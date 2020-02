Roboty wspomogą rozwój dzieci z autyzmem

Najnowsze badania zespołu naukowców z Uniwersytetu Południowej Kalifornii posunęły do przodu prace nad robotami mogących asystować w przystosowywaniu do życia dzieci z autyzmem.

Wczesna interwencja w rozwój takich dzieci pozwala na lepsze przystosowanie ich do życia codziennego i rozwijanie różnych umiejętności. Zajęcia terapeutyczne wiążą się jednak z wysokimi kosztami oraz są bardzo angażujące czasowo. Na dodatek każdy pacjent ze spektrum autyzmu jest inny, ma inne potrzeby, terapia powinna być dostosowana pod daną osobę.

Na szczęście coraz prężniej rozwija się nisza robotów wspomagających autystycznych pacjentów. Zrobotyzowani asystenci mają wesprzeć prawdziwych terapeutów w prowadzeniu pacjentów ze spektrum autyzmu przez życie. Najnowsze badania grupy naukowcówz Uniwersytetu Południowej Kalifornii, którą dowodzi profesor Maja J. Matarić, to krok w stronę takiego rozwiązania.

Badacze opracowali model robota opartego na algorytmach uczenia maszynowego, który wykorzystuje informacje audio i wideo (kontakt wzrokowy, dialogi) we współpracy z autystycznymi dziećmi, by być w gotowości na ćwiczenia. Jeśli dziecko nie będzie w danym momencie w stanie skupić uwagi, a jego symptomy nasilą się, zadaniem robota będzie adekwatna do sytuacji reakcja i skupienie uwagi dziecka na zajęciach terapeutycznych. Podczas testów robot wykazał 90% skuteczności działania w takich sytuacjach.

Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu danych zebranych od robotów przebywających na co dzień z autystycznymi dziećmi. Bazując na informacjach zakodowanych przez te maszyny, naukowcy opracowali model o wysokiej efektywności. W tej chwili grupa profesor Matarić prowadzi badania mające na celu zminimalizowanie wymagań technicznych takiego robota i sprawienie, aby w niedalekiej przyszłości tego typu asystenci byli cenowo osiągalni dla szerokiej grupy użytkowników.