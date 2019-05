Rodzina ZenBook się powiększa

Ultramobilny, dopracowany

Seria ZenBook, w tym najnowszy model UX333, oferuje najmniejsze rozmiary w swoich odpowiednich klasach sprzętowych. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu ekranów o nowatorskiej konstrukcji NanoEdge. Ekrany NanoEdge są teraz wyposażone w ultrasmukłe ramki ze wszystkich czterech stron, co stwarza niezrównany stosunek ekranu do obudowy na poziomie 95%. Takie rozwiązanie maksymalizuje powierzchnię ekranu, minimalizując jednocześnie fizycznie zajmowaną przez niego powierzchnię.

Oprócz nowej, rewolucyjnej konstrukcji, ZenBook 13 charakteryzuje także tradycyjny styl i eleganckie wzornictwo, z których słyną laptopy ZenBook - metalowa pokrywa z koncentrycznym wzorem, inspirowanym filozofią Zen, a także zestaw anodyzowanych wykończeń: w kolorze niebieskim (Royal Blue) oraz w kolorze srebrnym (Icicle Silver).

Bezkompromisowa produktywność

W celu zapewnienia najwyższej możliwej produktywności w drodze i w podróży, laptopy ZenBook 13 zostały wyposażone w nowe, ekskluzywne narzędzie ASUS NumberPad. Rozwiązuje ono od dawna istniejący problem braku dedykowanych bloków numerycznych w klawiaturach kompaktowych laptopów. Stuknięcie ikony NumberPad w górnym prawym rogu touchpada spowoduje pojawienie się pełnowymiarowej klawiatury numerycznej z podświetleniem LED, za pomocą której można szybko wpisywać dane i wykonywać obliczenia.

Podobnie jak pozostałe modele z serii, ZenBook 13 także dysponuje zaawansowaną kamerą 3D na podczerwień (IR), co umożliwia szybkie i niezawodne logowanie bez użycia rąk za pośrednictwem usługi Windows Hello - nawet w słabo oświetlonych miejscach.

Podczas pracy w podróży ogromnie ważna jest szeroka gama możliwych połączeń. ZenBook 13 jest wyposażony w złącze USB 3.1 Gen 2 Type-C , USB Type-A (maks. 10 Gb/s) i gniazdo USB 2.0. Ponadto znajdziemy także gniazdo HDMI oraz czytnik kart microSD, dzięki czemu możemy łatwo podłączyć wszystkie swoje urządzenia peryferyjne.

Podczas projektowania każdego modelu ZenBook jednym z głównych priorytetów jest zapewnienie maksymalnego komfortu użytkowania. Dlatego też ZenBook 13 został wyposażony w ekskluzywny zawias ErgoLift, który został zaprojektowany do automatycznego podnoszenia klawiatury do najbardziej komfortowej pozycji do pisania. To jeszcze nie wszystko: starannie obliczony kąt podniesienia zwiększa również efektywność chłodzenia i wydajność systemu dźwiękowego.

Nieograniczona wydajność

UX333 dysponuje dyskiem SSD PCIe oraz 8 GB pamięci RAM, co czyni z nowych laptopów ZenBook idealny sprzęt do tworzenia kompleksowych dokumentów, gromadzenia danych, obróbki zdjęć, edycji filmów, czy też po prostu zrobienia sobie przerwy przy rozrywce.

Profesjonaliści, którzy często są w drodze, muszą zawsze zachować łączność - i to przy jak najwyższej prędkości połączeń. Wszystkie nowe modele laptopów ZenBook korzystają z karty Wi-Fi klasy gigabitowej oraz technologii ASUS Wi-Fi Master, co umożliwia ultraszybkie pobieranie plików i płynne strumieniowanie treści na większą odległość i przy stabilniejszym połączeniu sieciowym niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto najnowsza technologia Bluetooth 5.0 daje użytkownikom wszystkie korzyści związane z wykorzystywaniem urządzeń peryferyjnych i akcesoriów.

Najnowsza odsłona laptopów ZenBook zapewnia użytkownikom praktyczną możliwość pracy przez cały dzień na jednym naładowaniu baterii, maksymalnie oferując imponujące 14 godzin działania.

Mały i wytrzymały

Najnowszy ZenBook 13 spełnia wymagające kryteria wojskowego standardu MIL-STD-810G, który służy do pomiaru niezawodności i wytrzymałości sprzętu. Laptop przechodzi rygorystyczne testy, np. rozszerzone testy funkcjonowania w trudnych warunkach, w tym także na ekstremalnych wysokościach, przy ekstremalnych temperaturach i przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Laptopy ZenBook są wytrzymałe i mobilne, co czyni je idealnym wyborem dla wymagających, często podróżujących profesjonalnych użytkowników.

ZenBook 13 jest dostępny w cenie od 4 499 zł.