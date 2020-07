Roje dronów unikną kolizji

Pracowite roje dronów

Naukowcy z Caltech opracowali algorytm sztucznej inteligencji, który pozwoli dronom poruszającym się w grupach uniknąć przeszkód. Dzięki niemu nie będą też na siebie wpadać.

Takie grupy dronów, które mogą ze sobą współpracować i są sterowane automatycznie, nazywa się rojami dronów. Wykorzystywane są np. w celach rozrywkowych przy pokazach świateł. Mogą też jednak pomagać podczas misji poszukiwawczo-ratowniczych. Intensywnie roje dronów testuje również amerykańska armia podczas swoich działań bojowych.

Rój zamknięty w pomieszczeniu

Roje dronów najlepiej sprawdzają się na otwartych przestrzeniach. Tam bowiem ryzyko napotkania przeszkód lub zderzenia się z innym dronem jest mniejsze. Trudniej jest w pomieszczeniach, ale naukowcy z Caltech zbliżają się do rozwiązania tego problemu.

Badacze zaprojektowali algorytm uczenia maszynowego do sterowania ruchem latających robotów w małych, ciasnych przestrzeniach. Algorytm nazywa się GLAS (Global-to-Local Safe Autonomy Synthesis) i zapewnia każdemu latającemu dronowi niezależność. To oznacza, że choć roboty współpracują ze sobą, to każdy z nich sam uczy się latać w danej przestrzeni. Nowy, zdecentralizowany układ pozwala dronom lepiej dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia.

Nowe pole do działania

Badacze z Caltech mają nadzieję, ze nowy algorytm upowszechni wykorzystanie dronów. Roje latających robotów doskonale sprawdziłyby się w patrolowaniu dużego obszaru czy akcjach ratowniczych.

Algorytm da się wykorzystać nie tylko w latających robotach – można by go zintegrować np. z samochodami autonomicznymi. Dzięki tej technologii użytkownicy unikną korków i kolizji. Samochody przekazywałyby sobie nawzajem informacje o natężeniu ruchu, co pozwoli im tak dostosować swoją trasę, by omijać najbardziej zatłoczone miejsca.

fot. Caltech