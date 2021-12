Rosja karze sieciowe platformy

Nielegalne działania czy tłumienie wolności słowa?

Powodem nałożenia kary jest nieusunięcie treści uważanych w Rosji za nielegalne. Już w marcu władze spowolniły szybkość działania Twittera; były to sankcje za posty zawierające pornografię dziecięcą, informacje o używaniu narkotyków i nawoływanie nieletnich do popełnienia samobójstwa. Taką informację przekazała mediom rosyjska Federalna Służba Nadzoru Komunikacji, Technologii Informacyjnych i Środków Masowych (Roskomnadzor).

Również amerykański GitHub (serwis internetowy do hostingu projektów IT) został ukarany grzywną o równowartości 13,6 tysięcy dolarów przez ten sam organ - Sąd Okręgowy w Moskwie. Przyczyną było opublikowanie listy kandydatów do tzw. „inteligentnego głosowania" we wszystkich rosyjskich regionach przed wyborami do Dumy Państwowej – niższej izby rosyjskiego parlamentu, w 2021 roku.

Krytycy wyroków określają je jako próbę ściślejszego kontrolowania internetu, co według nich grozi stłumieniem wolności jednostek i korporacji.

fot. QuinceCreative – Pixabay