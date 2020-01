Rośnie wartość rynku cyfrowych produktów

To znakomita wiadomość dla koncernów technologicznych: z roku na rok jesteśmy coraz bardziej chętni do kupowania aplikacji, i to, co ciekawe, w systemie subskrypcji. Świadczy o tym raport opublikowany właśnie przez firmę SensorTower.

Wielkim wygranym w batalii o uwagę klientów cyfrowych produktów jest Apple. W ubiegłym roku App Store odwiedzało ponad pół miliarda osób tygodniowo i w skali roku zostawiły w nim niebagatelne 54,2 miliarda dolarów.

Koncern ogłosił niedawno, że deweloperzy rozwijający aplikacje App Store od 2008 r. zarobili ponad 155 miliardów dolarów. Ponad jedna czwarta tej sprzedaży miała miejsce w ubiegłym roku. Wtedy to wydatki użytkowników App Store wzrosły o 16% – w stosunku do 2018 r., kiedy to wynosiły 47 miliardów dolarów.

Trend nie jest widoczny tylko w App Store – również Google Play odnotował wzrost przychodów, chociaż suma wygenerowana przez iOS była o 85% większa niż 29,3 miliardów dolarów zarobionych na Google Play.

– Wszyscy mamy smartfona w kieszeni i to właśnie napędza wzrost mobilnego handlu i rynku e-commerce. Możesz dosłownie wymyślić, czego potrzebujesz i znajdziesz to w tym samym momencie – mówi Jason Woosley, wiceprezes ds. produktów i platformy handlowej w Adobe. Jego zdaniem ten trend będzie ciągle przyspieszał, szczególnie w miarę rozszerzania się mobilności na nowe urządzenia i tryby dostępu do internetu.

Dodatkowo coraz więcej programistów oferuje możliwość wypróbowania swoich aplikacji przed zapłaceniem za pełny zestaw funkcji, co dodatkowo napędza rynek cyfrowych produktów.

fot. SensorTower