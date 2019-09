Ruszyła usługa Play Pass

Play Pass kosztuje 4,99 dolara miesięcznie (jest to taka sama kwota, jaką trzeba wydać na podobną usługę Apple Arcade). Subskrybenci otrzymują w zamian ponad 350 aplikacji użytkowych i gier na Androida. Są one całkowicie odblokowane, nie zawierają reklam ani nie żądają dokonywania kolejnych zakupów.

Usługa subskrypcji Google Play Pass była zapowiadana od pewnego czasu. Obecnie uruchomiono ją w Stanach Zjednoczonych, a według wpisu w blogu Google'a pojawi się ona niebawem w kolejnych krajach.

Na liście oprogramowania oferowanego w abonamencie znajdują się między innymi gry: Terraria, Monument Valley, Stardew Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic, Old Man's Journey, Limbo, Lichtspeer i Mini Metro. Do programów użytkowych należy aplikacja pogodowa AccuWeather; co miesiąc na liście mają się pojawiać kolejne tytuły.

Podobnie jak w przypadku Apple Arcade użytkownik Play Pass może dzielić oprogramowanie z pięcioma członkami rodziny.

Usługa jest oferowana nieodpłatnie na 10-dniowy okres próbny. Dla pierwszych abonentów cena subskrypcji jest obniżona do 1,99 dolara miesięcznie; rabat taki ma obowiązywać przez rok.

fot. Google