Rynek aplikacji i tak wzrośnie

W 2024 r. wartość aplikacji pobranych z Google Play i App Store ma przekroczyć 171 mld dolarów.

Firma SensorTower opublikowała raport prognozujący przyszłość branży związanej z aplikacjami na urządzenia przenośne. Pomimo obecnych zawirowań gospodarczych, wynikających z epidemii koronawirusa, autorzy dokumentu „2020–2024 Mobile Market Forecast" utrzymują, że wartość aplikacji pobranych ze sklepów Google Play i App Store przekroczy w 2024 r. 171 mld dolarów. Oznacza to niewielką korektę poprzedniej prognozy, pochodzącej jeszcze sprzed wybuchu pandemii, według której wartość ta miała sięgnąć 174 mld dolarów (czyli być wyższa o niespełna 2%).

Z osobnych prognoz dla obu sklepów wynika, że wartość sprzedaży w App Store będzie się zwiększać corocznie o 15,8%, a w Google Play – o 13,2%. Ostatecznie sumy wydawane w każdym roku przez użytkowników obu platform wyniosą odpowiednio 115,4 i 55,5 mld dolarów (w 2020 r. powinny osiągnąć 67,3 i 34,7 mld dolarów).

Epidemiczne przyspieszenie

Analitycy firmy SensorTower zauważyli, że tuż po wybuchu epidemii koronawirusa i wprowadzeniu mniej lub bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących izolacji obywateli nastąpił skokowy, 5-procentowy wzrost pobrań aplikacji ze sklepów Google'a i Apple'a. Po uwzględnieniu nowych danych oczekuje się, że opłaty za oprogramowanie pobierane i instalowane po raz pierwszy osiągną w 2024 r. poziom 44,5 mld dolarów.

Raport przewiduje znaczny wzrost zainteresowania grami na urządzenie przenośne. Będą one stanowiły ponad 40% programów pobranych i zainstalowanych po raz pierwszy w roku 2024; z kolei wartość sprzedanych gier osiągnie ok. 73 mld dolarów (coroczny wzrost pierwszych instalacji oprogramowania tego typu ma wynieść ok. 12%).

W raporcie firmy SensorTower ujęto również programy niebędące grami. Specjaliści przewidują, że do 2024 r. liczba pobrań aplikacji użytkowych przekroczy liczę pobrań gier. W 2024 r. liczba pierwszych instalacji oprogramowania użytkowego pochodzącego z platformy Google Play osiągnie wartość 139,2 mld; w App Store ten sam wskaźnik wyniesie 44,5 mld.

fot. SensorTower