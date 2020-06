Rynek influencerów rośnie w siłę

Instagram reklamą stoi.

Platforma fotograficzna, która początkowo miała spełniać funkcję sieci społecznościowej do dzielenia się migawkami z dnia codziennego, stała się gigantem, jeśli chodzi o wpływy z reklam. Na Instagramie jednak to nie banery reklamowe się liczą, ale osoby, które umiejętnie promują marki – tzw. influencerzy.

Influencer marketing to transmisja reklamy danej marki za pośrednictwem osób prowadzących konta z dużą liczbą obserwatorów, śledzących każdy wpis. Firmy kupujące reklamy w formie postów sponsorowanych mogą być blokowane przez użytkowników – wówczas reklama nie odegra swojej roli. Jednak zainwestowanie w kampanię promocyjną za pośrednictwem popularnej osoby, influencera, spełnia swoje zadanie: marka jest promowana, wpływy są generowane.

Jak się okazuje, coraz więcej osób obserwujących konkretnego influencera sięga po wspominane przez niego produkty. Popularność tej metody zdobywania klientów w ostatnich latach bardzo wzrosła – przygotowany przez firmę HypeAuditor raport z badania rynku influencerów za rok 2019 podaje kwotę 5,24 mld dolarów wpływów z tej formy reklamy.

Badanie wpływów

Instagram stał się potężnym narzędziem promocyjnym, a firmy coraz chętniej sięgają po reklamę właśnie na tej platformie. Influencerzy dostają darmowe ubrania, akcesoria, kosmetyki itd. i są sponsorowani przez marki, które dzięki temu zyskują promocję wśród obserwujących dane konto na Instagramie.

Według wspomnianego raportu główne narzędzie promocyjne influencerów to po prostu publikacja postów i Stories na Instagramie. W 2019 r. powstało aż 380 nowych agencji i platform zajmujących się marketingiem influencerów. Osoby takie za opublikowanie promującego posta otrzymywały wynagrodzenia na zasadzie barteru bądź też ok. 15 dolarów od jednego wpisu z zasięgiem ok. 1000 subskrybentów.

Małe znaczenie dużych liczb

Czy wpływy z tej formy reklamy w wysokości 5,24 mld dolarów to dużo? Instagram w 2019 r. na reklamach zarobił 20 mld dolarów. Wychodzi więc na to, że firmy zainwestowały łącznie 25,24 mld dolarów w reklamę na Instagramie, częściowo opłacając sponsorowane posty i polecenia w Stories, a częściowo finansując influencerów promujących ich marki.

Według raportu przez Instagram przepływa więc rocznie ok. 6 mld dolarów, które nie trafiają na konto platformy. Specjaliści z HypeAuditor podkreślają jednak, że kwota ta, choć wydaje się zawrotna, stanowi tylko niewielki odsetek przychodu Instagrama, a do tego jest rozdzielana pomiędzy wszystkie osoby pośredniczące w promocji, czyli pracowników firm PR i platform marketingowych, którzy opłacają także infulencerów.

Spójne formy promocji

Instagram postanowił ujednolicić system promocji za pośrednictwem platformy i opracował własny system reklamowy oparty na influencer marketingu. Testowane jest też autorskie narzędzie Influencer Discovery. Wszystko po to, aby zachować wpływy z promocji za pośrednictwem popularnych kont na Instagramie.

Specjaliści z HypeAuditor podkreślają jednak, że Instagram podejmuje te działania we współpracy z dotychczas aktywnymi na jego łamach reklamodawcami i kontami promującymi. Zdaje sobie bowiem sprawę, że nie ma sensu blokować tak wpływowego otoczenia.

fot. HypeAuditor