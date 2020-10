Rynek telefonów powoli się stabilizuje

To nie jest rok smartfonów

Analitycy IDC przedstawili statystyki dotyczące sprzedaży smartfonów. Po związanych z pandemią zawirowaniach rynek telefonów zanotował duże spadki, ale sytuacja już się normuje. Choć prognozy były początkowo pesymistyczne, ostatecznie trzeci kwartał 2020 przyniósł rezultaty o zaledwie 1,3% gorsze od analogicznego okresu 2019 roku. W osiągnięciu tego nadspodziewanie dobrego wyniku bardzo pomogły kraje mniej rozwinięte.

Najwięksi przegrani?

Liderem okazał się ponownie Samsung z rynkowym udziałem na poziomie 22,7%. Co ciekawe koncern w ogóle nie odczul wspomnianego na początku spadku względem 2019 roku - zanotował o 3% lepsze wyniki. W przyrodzie nic jednak nie ginie, bardzo dużo straciły więc dwie znane marki.

Apple sprzedał „tylko” 41,6 milionów iPhone’ów, co daje mu 10,8% udziału na rynku i oznacza 10% spadek względem 2020 roku. Nie są to jednak jeszcze wartości szczególnie alarmujące, bo dane były zbierane tuż przed premierą iPhone’a 12. W tym roku koncern zdążył wydać tylko iPhone’a SE (2020) i przeważnie co roku zalicza w tym kwartale słabe wyniki. Całkiem prawdopodobne więc, że pod koniec roku firma nie będzie już na czwartym miejscu rankingu.

Sporo stracił też Huawei, choć mocna pozycja na rynku lokalnym i tak pozwoliła firmie osiągnąć 14,7% udziału, co przekłada się na 51,9 milionów smartfonów. Odnotowany 22-procentowy spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku jest oczywiście efektem decyzji administracji USA, która zabroniła lokalnym firmom (w tym Google'owi) współpracy z chińskim koncernem. Brak dostępu do usług Google'a doprowadził do odpływu wielu klientów z Europy i tanów Zjednoczonych.

Indie na czele

Bardzo mocną pozycję ma obecnie koncern Xiaomi, który sprzedał 46,5 milionów telefonów. Pozwoliło to firmie plasować się na trzeciej lokacie w rankingu. Duża w tym zasługa budżetowych modeli, cieszących się popularnością zwłaszcza w Indiach, które w kolejnym z rzędu kwartale okazują się największym obecnie rynkiem zbytu dla smartfonów.

Piątą i szóstą lokatę w rankingu zajęły odpowiednio Vivo oraz Oppo (po ok. 30 milionów egzemplarzy), a dalej Realme (15 milionów urządzeń). Zdaje się, że popularność wymienionych firm wynika z podobnych czynników, co w przypadku Xiaomi.

Fot. Pixabay