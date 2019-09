Rzeczywistość rozszerzona w słuchawkach Microsoftu

Podczas wystąpienia w Szanghaju na konferencji poświęconej sztucznej inteligencji (World Artificial Intelligence Conference) Harry Shum z Microsoftu ujawnił, że we wrześniu na rynku pojawi się zapowiadany kilka miesięcy temu nowy zestaw słuchawkowy HoloLens 2. Ma on w jeszcze większym stopniu niż pierwsza generacja słuchawek wykorzystywać tzw. technologię immersyjną, czyli rzeczywistość rozszerzoną (Augmented Reality, AR) i rzeczywistość mieszaną (Mixed Reality, MR).

Nowocześnie i wygodnie

Jak podaje Microsoft, HoloLens 2 to bezprzewodowe urządzenie z aplikacjami, które pomagają pracownikom firm skuteczniej uczyć się, komunikować i współpracować. W zestawie słuchawkowym wykorzystano przełomowe rozwiązania Microsoftu z obszarów projektowania sprzętu, sztucznej inteligencji i rzeczywistości mieszanej. Wszystko to wspiera technologia skalowalnej chmury obliczeniowej.

Korzystanie z HoloLens 2 ma być przede wszystkim wygodne: nie wymaga zdejmowania własnych okularów, hologramy mają reagować intuicyjnie, a do logowania potrzebne będą tylko oczy i funkcja Windows Hello (to sposób uzyskiwania dostępu do urządzeń z systemem Windows 10 przy użyciu funkcji rozpoznawania linii papilarnych lub twarzy). Dzięki inteligentnym mikrofonom i przetwarzaniu mowy w języku naturalnym polecenia głosowe mają być słyszane i rozumiane nawet w hałaśliwym otoczeniu przemysłowym.

Zestaw HoloLens 2 to w zasadzie samodzielny komputer z łącznością Wi-Fi, nie wymaga zatem dodatkowych przewodów i akcesoriów. Urządzenie zdolne będzie między innymi do śledzenia wzroku użytkownika w czasie rzeczywistym za pomocą dwóch kamer z IR (reflektorem podczerwieni), mapowania przestrzeni w czasie rzeczywistym oraz śledzenia ruchów głowy dzięki czterem kamerom światła widzialnego. Zapewni też dźwięk przestrzenny i optymalizację wyświetlania 3D względem położenia oczu.

fot. Microsoft