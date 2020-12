SPC Gear odświeżył klawiatury GK630K

Biały puding

Do linii klawiatur GK630K firmy SPC Gear dołączyły dwa kolejne modele – Pudding (koloru czarnego) oraz Onyx White (wariant biały). Dzięki temu sprzęt zyskał bardziej unikatowy wygląd. Jest to klawiatura typu turniejowego, co oznacza m.in. brak bloku numerycznego. Klawiatury mają też konfigurowalne podświetlenie RGB (18 predefiniowanych efektów) i można go kupić z przełącznikami Kailh Red, Brown oraz Blue, w zależności od preferencji.

Nieścieralne klawisze

Klawiatury są wyposażone w specjalne klawisze wykonane w technologii Double Injection. Polega ona na wtłaczaniu dwóch różnych kolorów tworzywa do formy w osobnych operacjach, co umożliwiło nadanie urządzeniu nietypowego wyglądu i zwiększyło odporność na ścieranie się oznaczeń.

GK630K obsługuje też pełny Anti-Ghosting. Klawiaturę podłączymy do komputera za pośrednictwem portu USB. Jej wymiary to 361,5x140x42,5 mm, a masa wynosi 915 g. Wersja Pudding kosztuje 280 zł, a Onyx White 290 zł. Producent oferuje 2 lata gwarancji na urządzenia.

fot. SPC Gear