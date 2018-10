SX8200 Pro - 3500/3000 MB/s prędkości odczytu i zapisu danych

Dzięki wykorzystaniu pamięci 3D TLC NAND nowej generacji, kontrolera SMI, oraz interfejsu PCIe 3.0 x4 z obsługą protokołu NVMe 1.3, model XPG SX8200 Pro osiąga prędkość do 3500/3000 MB/s podczas odczytu i zapisu danych oraz do 390/380 tys. IOPS dla losowych operacji wejścia i wyjścia. Sprawia to, że jest on obecnie najszybszym dyskiem SSD marki ADATA.

Dysk ADATA XPG SX8200 Pro obsługuje technologie SLC Caching, DRAM Cache Buffer, E2E Data Protection, które mają zapewniać wysokie prędkości transferu oraz integralność danych nawet podczas bardzo wymagających zastosowań. Dysk w formacie M.2 2280 pasuje do komputerów stacjonarnych oraz laptopów.

Zastosowanie technologii RAID Engine i LDPC ECC zwiększa żywotność tego nośnika i poprawia jakoś jego codziennej pracy. Współczynnik MTBF wynosi w przypadku tego dysku 2 mln godzin, a referencyjna wartość wskaźnika TBW to 160/320/640 TB dla wariantów o pojemności 256/512 GB i 1 TB.

Model XPG SX8200 Pro trafi do sprzedaży na początku listopada w sugerowanych cenach 279 zł, 479 zł oraz 799 zł za wersje o pojemnościach 256 GB, 512 GB i 1 TB. Dysk będzie objęty 5-letnią gwarancją producenta bez limitu zapisanych danych.