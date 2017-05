Saga o wiedźminie trafi na platformę Netflix

Na tak zwaną „Sagę o wiedźminie" składa się osiem tomów - powieści i zbiorów opowiadań skupionych wokół postaci wiedźminów - wojowników, którzy w młodym wieku zyskują nadprzyrodzone zdolności pozwalające im walczyć z potworami. Na podstawie serii książek, które trafiły m.in. na listę bestsellerów dziennika New York Times, powstała uznana seria gier wideo, a sama saga została przetłumaczona na ponad 20 języków.

Andrzej Sapkowski będzie współpracował z twórcami serialu jako konsultant kreatywny. Producentami wykonawczymi zostali Sean Daniel (cykl filmów Mumia, serial The Expanse) i Jason Brown (The Expanse) partnerzy z firmy produkcyjnej Sean Daniel Company, a także Tomasz Bagiński (nominowany do Oscara za krótkometrażowy film animowany Katedra, nagrodzony BAFTĄ za Sztukę spadania, autor filmu Ambicja) i Jarosław Sawko (Sztuka spadania, Another Day of Life) z Platige Image, polskiego studia produkcyjnego specjalizującego się w tworzeniu efektów specjalnych. Bagiński ponadto wyreżyseruje co najmniej jeden odcinek w każdym sezonie.

- Saga o wiedźminie opowiada o niekonwencjonalnej rodzinie, która jednoczy się w walce o prawdę w niebezpiecznym świecie - mówią Sean Daniel i Jason Brown. - Bohaterowie są oryginalni, zabawni i wciąż zaskakują, nie możemy się więc doczekać, kiedy pokażemy ich przygody w serwisie Netflix, który jest idealną platformą dla takich historii.