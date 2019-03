Samsung - nowe soundbary z serii Q

Tegoroczne modele soundbarów wykorzystują sprawdzone technologie znane z poprzednich lat, takie jak Samsung Acoustic Beam oraz nowe funkcje, spośród których wyróżnia się szczególnie Adaptive Sound. Dzięki współpracy Samsung Audio Lab i Harman Kardon są to najbardziej inteligentne z dotychczasowych soundbarów Samsung.

Q70R i Q60R wykorzystują m.in. technologię Adaptive Sound. Odpowiada ona za analizę treści odtwarzanej na ekranie telewizora i samoczynnie reguluje dźwięk, tak aby uzyskać idealne brzmienie dla każdej sceny. Soundbary automatycznie przełączają się w adaptacyjny tryb dźwięku - wystarczy podłączyć telewizor QLED 2019 z włączonym trybem AI.

Dzięki funkcji Adaptive Sound, która potrafi rozpoznać dźwięk i optymalizuje go w zależności od sceny, będziemy mogli cieszyć się jeszcze bardziej realistycznymi wrażeniami, które dopasowane są do dowolnej treści - powiedział Jongsuk Chu, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. Dodatkowym atutem soundbarów z serii Q jest design, który idealnie koresponduje z wyglądem tegorocznych telewizorów QLED.

W soundbarach Q70R i Q60R zastosowano również opatentowaną przez Samsung technologię Acoustic Beam. Opiera się ona na wykorzystaniu dodatkowych, niewielkich otworów umieszczonych w belce głośnikowej, które wzmacniają efekt dźwięku przestrzennego.

Soundbary Samsung serii Q oferują także łączność Bluetooth, co ułatwi słuchanie wysokiej jakości muzyki odtwarzanej ze smartfonów.

Dodatkowo, soundbar Q70R jest wyposażony w technologie dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS:X. Tym samym oferuje wciągający dźwięk przestrzenny 360 stopni, który wcześniej zarezerwowany był dla wysokiej klasy modeli z ubiegłego roku, takich jak stworzone we współpracy z Harman Kardon soundbary N950 i N850. Zastosowanie zaawansowanych technologii nie wpływa jednak na wielkość urządzenia.

Nowe soundbary Samsung trafią do sprzedaży w Polsce pod koniec maja.