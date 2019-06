Samsung CRG5 dla fanów gamingu

Za sprawą technologii RapidCurve 27-calowy CRG5 łączy krzywiznę ekranu 1500 R z superwysoką częstotliwością odświeżania wynoszącą 240 Hz, eliminując opóźnienia i płynnie wyświetlając sceny. Monitor został zweryfikowany przez firmę NVIDIA pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie wydajności i jakości obrazu czego potwierdzeniem jest certyfikat G-SYNC Compatible. Obraz wyświetlany przez monitor jest niezwykle płynny i pozbawiony efektu „rwania”. A wszystko to w rozdzielczości Full HD (1920×1080). Urządzenie zapewnia głębsze czernie i jaśniejsze biele oraz współczynnik kontrastu wynoszący 3000:1, gwarantując tym samym doskonałe odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów nawet w najjaśniejszych i najciemniejszych scenach gry. CRG5 posiada ponadto zakrzywioną matrycę w technologii vertical alignment (VA), zapewniającą dobrą jakość obraz i szeroki kąt widzenia. Dzięki zminimalizowanej ramce z trzech stron, ekran wypełnia prawie cały front urządzenia, a solidny, ergonomiczny stojak ułatwia komfortowe ustawienie pozycji do grania. Użytkownicy mogą również wybrać wstępnie ustawione opcje wyświetlania dla dowolnego gatunku gry za pomocą cyfrowego menu ekranowego. Jeśli zaś chodzi o bardziej zaawansowane ustawienia niestandardowe, gracze mogą utworzyć nawet trzy oddzielne profile wyświetlania i z łatwością przełączać się pomiędzy nimi. Nowy monitor należy do grupy zakrzywionych wyświetlaczy gamingowych firmy Samsung, w skład której wchodzi m.in. ultraszeroki, 49-calowy model CRG9 o proporcjach ekranu 32:9, krzywiźnie 1800 R i HDR1000. Monitor ten wyświetla obraz w rozdzielczości Dual QHD (5120×1440) i wykorzystuje rewolucyjną technologię Quantum dot firmy Samsung, zapewniającą wyjątkowo szeroki zakres wiernie odwzorowanych barw, co daje wzmaga poczucie realizmu w każdej grze. CRG5 będzie dostępny na całym świecie od III kwartału 2019 r.