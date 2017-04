Samsung DeX – znamy cenę

W europejskiej dystrybucji akcesorium można nabyć za 96 euro, czyli około 400 złotych. To znacznie mniej niż początkowo zakładano - podczas premiery nieoficjalnie mówiono o kwocie 149 euro. Dla porównania, produkt Microsoftu kosztuje w Polsce 350 złotych, oferując przy tym dużo mniejszą funkcjonalność.

Samsung DeX ma pozwalać na zastosowanie smartfonu jako substytutu komputera. Po podłączeniu do monitora mamy dostęp do większości funkcji multimedialnych, aplikacji, a także pakietu office, dzięki czemu dokumenty można edytować znacznie wygodniej, a internet przeglądać w dokładnie ten sam sposób, co na komputerze.