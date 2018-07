Samsung Galaxy Note 9 – znamy cenę

Samsung Galaxy Note 9 zostanie zaprezentowany już 9 sierpnia podczas specjalnej konferencji w Nowym Jorku. Do sieci przedostał się plakat promocyjny urządzenia i pokrywa się on z wcześniejszymi plotkami dotyczącymi wyglądu samego smartfona. Do sieci trafiła również cena, jaka trzeba będzie zapłacić za Samsunga Galaxy Note 9 po premierze. Okazuje się, iż będzie to około 1160 dolarów, czyli nieco ponad 4200 złotych. W sklepach w Polsce nowy flagowiec koreańskiego producenta zostanie zapewne wyceniony na 4299 zł.

Jest w tym wszystkim jednak dobra wiadomość: oprócz ulepszonego rysika S-Pen, Samsung nie ma zamiaru rezygnować ze złącza słuchawkowego jack 3,5 milimetra. W porównaniu do modelu z ubiegłego roku, nowy smartfon z serii Galaxy Note raczej nie doczeka się ogromnej ilości zmian - przynajmniej w kontekście wizualnym.