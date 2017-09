Samsung Galaxy Note8 ze szkłem InvisibleShield Glass Contour

InvisibleShield Glass Contour zapewnia maksymalną ochronę przed zarysowaniami i pasuje idealnie do zaokrąglonych ekranów. Uważnie przetestowane materiały zapewniają wysoką jakość produktu, niezwykłą czułość dotyku oraz przejrzystość, co przekłada się na niezakłóconą wysoką rozdzielczość obrazu. Gładkie, hartowane szkło o dokładnie zakrzywionych krawędziach zachowuje elegancki wygląd telefonu. Tak dobrze dopasowuje się do ekranu, że większość użytkowników szybko zapomni i jego istnieniu. Rozwiązanie jednak przyda się, gdy będzie chronić wyświetlacz przed zarysowaniami i innymi uszczerbkami.

Szkło InvisibleShield Glass Contour dla smartfona Samsung Galaxy Note8 jest już dostępne.