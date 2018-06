Samsung Galaxy S10+ będzie miał trzy aparaty?

Beyond - to nazwa kodowa Samsunga Galaxy S10. Najnowsze przecieki wskazują na to, iż wersja S10 Beyond 2, czyli najpewniej model z "plusem" będzie mogła pochwalić się trzema aparatami fotograficznymi na tylnej obudowie.

Trzy aparaty byłyby oczywistym nawiązaniem do Huaweia P20 Pro. Nie wiadomo czy Samsung w modelu S10 zdecydowałby się na implementację własnych technologii czy podobnie jak Huawei postawiłby na rozwiązania innych marek.

Najważniejszą funkcją w Samsungu Galaxy S10 ma być rzekomo zoom optyczny - koreański producent chce uzyskać możliwie jak najlepszą jakość fotografii.

Galaxy S10 zadebiutuje w 2019 roku.