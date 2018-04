Samsung Q9F debiutuje w Polsce

Nowy flagowiec został wyposażony w bezpośrednie podświetlenie matrycy z wielostrefowym wygaszaniem, co oznacza jeszcze lepszy kontrast i czernie oraz doskonałą jakość obrazu bez względu na oświetlenie. Nowa technologia antyrefleksyjna Ultra Black Elite sprawia, że czernie na ekranie są idealne (tak przynajmniej twierdzi producent). Eliminuje też odbicia, dzięki czemu obrazy pozostają ostre i żywe bez względu na kąt oglądania. Jeśli dodamy do tego technologię HDR 2000 oraz Quantum Dot, która odpowiada m.in. za możliwość odwzorowania ponad miliarda odcieni barw z ich pełnym natężeniem, zyskamy rzeczywisty i szczegółowy obraz.

Zgodnie z założeniem, które legło u podstaw nowej serii QLED TV, projektanci skupili się na wyeliminowaniu elementów, odciągających uwagę podczas oglądania. Tak powstał One Invisible Connection, czyli jeden praktycznie niewidoczny przewód, który zastępuje wszystkie inne, w tym zasilający - koniec z plączącymi się wokół ekranu kablami. Jeśli dodamy do tego nowy moduł One Connect, do którego podłączymy wszystkie dodatkowe urządzenia (konsola, soundbar, Blu-ray), w domowej przestrzeni wreszcie zapanuje ład i porządek.

W ramach koncepcji pozbywania się zbędnych elementów Samsung wyeliminował problem czarnej "plamy" na ścianie, który do tej pory stanowił wyzwanie tym większe, im większy był ekran. Ambient Mode odwraca ten trend: im większa przekątna, tym bardziej spektakularne efekty. Wystarczy zrobić smartfonem zdjęcia otoczenia telewizora i przesłać je do QLED TV. Gdy wyłączymy telewizor, na jego ekranie zobaczymy - w prawie niewidocznych ramkach - to co, znajduje się za nim. Tym samym ekran wtopi się w otoczenie. W ramach tej funkcjonalności nasz telewizor może także stać się nośnikiem aktualnych wiadomości, informacji o korkach drogowych czy o pogodzie. Na ekranie możemy też wyświetlić nasze własne zdjęcia.

W zestawie z telewizorem znajdziemy elegancką i minimalistyczną podstawę. Możemy też zainstalować go na nowoczesnych stojakach Tower i Studio, które są dostępne jako oddzielne akcesoria. Wśród dodatkowych opcji do wyboru jest także wieszak No-Gap, który pozwoli powiesić ekran płasko przy samej ścianie.

W ręce widzów trafia też nowa aplikacja SmartThings, która w myśl koncepcji IoT (Internet of Things) będzie swoistym łącznikiem między domowymi urządzeniami. Jedną z jej funkcji jest także ułatwienie połączenia telewizora ze smartfonem i przyśpieszenie pierwszej, jednorazowej konfiguracji. Raz połączone urządzenia będą płynnie współpracować.

Smart TV to także dostęp do wysokiej jakości treści. Telewizor QLED 65Q9F 2018 - podobnie jak inne modele telewizorów Samsung z tego roku o przekątnej minimum 65 cali - objęty jest promocją Smart Pack 2018. Dzięki niej widzowie na start będą mogli zyskać bezpłatny dostęp do 4 z 7 popularnych serwisów VoD. Wśród nich znajdują się HBO GO (na 3 miesiące), IPLA (na 6 miesięcy), FilmBox Live (na 6 miesięcy), player+ (na 6 miesięcy), Showmax (na 6 miesięcy) oraz ELEVEN SPORTS (na 6 miesięcy).