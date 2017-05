Samsung QLED TV Q9F w polskiej sprzedaży

QLED TV Q9F z technologią Quantum Dot są kierowane do osób, które poszukują telewizorów zaawansowanych technologicznie. Dzięki technologii HDR 2000 (w modelu Q9F o przekątnej 65 cali) i HDR 1500 (w modelu Q9F o przekątnej 88 cali) nawet w bardzo jasnych lub ciemnych scenach widz dostrzeże najsubtelniejsze szczegóły obrazu. Samsung QLED TV to pierwsze na rynku telewizory, które zapewniają 100 proc. natężenia koloru oraz 99 proc. przestrzeni barw DCI-P3, stosowanej jako standard wyświetlania w projekcjach kinowych. Potwierdza to weryfikacja międzynarodowego stowarzyszenia Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), zajmującego się testowaniem i certyfikacją produktów.

Linia QLED TV wyróżnia się rozbudowaną funkcjonalnością i nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Do obsługi telewizora oraz innych podłączonych urządzeń (dekoder, soundbar czy odtwarzacz Blu-ray) Samsung zaprojektował jeden pilot Smart Control, który zastępuje akcesoria najczęściej zabierające miejsce na stoliku w salonie. Dodatkowo, wśród nowych rozwiązań konstrukcyjnych należy wspomnieć m.in. o niemal niewidocznym, optycznym przewodzie Invisible Connection, który łączy telewizor z modułem One Connect. Pozwala on podłączyć do telewizora urządzenia zewnętrzne, takiej jak np. konsola Xbox czy odtwarzacz Blu-ray, eliminując problem nieestetycznych kabli plączących się wokół ekranu.



Modele z linii QLED TV zapewniają zróżnicowane opcje montażu, dzięki czemu użytkownicy mogą aranżować domową przestrzeń na wiele sposobów. Na przykład wieszak No Gap pozwala umieścić telewizor przy samej ścianie, dzięki czemu płaskie modele Q9F będą prezentować się niczym obrazy w galerii sztuki. Użytkownicy mogą także skorzystać ze stylowych, wymiennych podstaw. Do wyboru jest stojak Studio, przypominający sztalugę oraz stojak Gravity, który wygląda jak nowoczesna rzeźba.

Oficjalna cena nie została podana.