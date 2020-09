Samsung TV Plus dostępny na smartfonach Galaxy

Telewizja w smartfonie

TV Plus to usługa zapewniająca użytkownikom wybranych telewizorów Samsunga dostęp do pewnego zasobu darmowych programów telewizyjnych. Firma ogłosiła właśnie, że ich usługa trafi również na niektóre smartfony z serii Galaxy. O planach producenta wiedzieliśmy już od około pół roku, dopiero teraz jednak doczekały się one realizacji.

Pierwsze kroki

Na razie firma ograniczyła się wyłącznie do topowych modeli. Całkiem możliwe jednak, że z czasem lista ta zostanie poszerzona. Z TV Plus skorzystają na razie tylko właściciele Galaxy S10/S20 oraz Note 10/20. Aby uzyskać dostęp do 135 stacji telewizyjnych z całego świata w rozdzielczości nawet UHD wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub Galaxy Store.

fot. Samsung