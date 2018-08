Samsung UJ59 – nowy monitor UHD dla profesjonalistów

Dzięki rozdzielczości UHD i przekątnej 31,5 cala monitor UJ59 świetnie sprawdza się w zadaniach, w których potrzebna jest najwyższa jakość obrazu i duża przestrzeń robocza. Ekran wyposażony jest w 2 porty HDMI i 1 Display Port. UJ59 dysponuje także bardzo bogatą paletą barw, która obejmuje miliard odcieni i kolorów, co pozwala na wyświetlanie realistycznych i bardzo wyrazistych obrazów. Duży rozmiar monitora i wysoka rozdzielczość umożliwia wyświetlanie kilku narzędzi i okienek roboczych z zachowaniem wszystkich szczegółów i detali oraz możliwość pracy nad projektami bez konieczności ciągłego przybliżania i oddalania w celu korekty lub oceny poszczególnych elementów. Skorzystają na tym między innymi fotografowie, montażyści wideo, graficy, architekci czy programiści.

Fotografowie i filmowcy coraz częściej korzystają z urządzeń, które pozwalają na rejestrowanie materiału w rozdzielczości 4K. Możliwość odwzorowania pełnej palety barw w natywnej rozdzielczości na monitorze gwarantuje użo bardziej efektywną pracę z obrazem bez obaw, że finalny efekt będzie odbiegał od tego, co widoczne jest na ekranie w czasie edycji czy obróbki. Paleta barw UJ59 jest znacznie szersza niż w przypadku monitorów tradycyjnych Samsunga, dzięki czemu gradacja kolorów jest o wiele bardziej płynna i naturalna.

Technologia Picture in Picture (PIP) umożliwia natomiast dowolne dopasowanie wielkości dodatkowego obrazu na ekranie monitora, dzięki czemu mamy większą swobodę w aranżacji przestrzeni roboczej. Funkcja Picture-by-Picture (PBP) pozwala na wyświetlanie obok siebie dwóch obrazów w rozdzielczości UHD z dwóch różnych źródeł. Jest to szczególnie przydatne dla analityków i programistów, którzy w codziennej pracy wykorzystują kilka monitorów - przykładowo w sytuacji, w której w jednym oknie wyświetlany jest kod źródłowy, a w drugim aktualny wygląd modyfikowanej aplikacji czy programu.

UJ59 dobrze spisuje także się jako monitor do gier. Duży ekran o przekątnej 31,5 cala, 8.3 mln pikseli, obsługa trybu AMD FreeSync, funkcja Low Input Lag i tryb gamingowy to tylko niektóre z funkcji zapewniających przyjemną rozrywkę. Funkcja FreeSync synchronizuje częstotliwość odświeżania karty graficznej i monitora, co redukuje „rozrywanie" i zacinanie się obrazu. Low Input Lag dba z kolei o płynność grania, minimalizując opóźnienie pomiędzy kontrolerem, a tym, co jest wyświetlane na ekranie.

Zaawansowany tryb gamingowy zapewnia odpowiedni dobór kolorów oraz kontrastu i cieni dopasowany do danego trybu rozgrywki. Selektywne zwiększanie kontrastu w poszczególnych scenach wydobywa większą liczbę detali w ciemnych obszarach, dzięki czemu gracz szybciej dostrzeże przeciwników czy inne ważne detale.

Monitor wyposażony jest także w technologie skalowania rozdzielczości UHD firmy Samsung, która płynnie konwertuje treści SD, HD i Full HD w taki sposób, aby były one zbliżone do poziomu UHD. System wykrywa rozdzielczość w jakiej wyświetlany jest obraz i dokonuje automatycznej korekty szumów i konwertuje obraz do rozdzielczości zbliżonej do UHD. Jest to szczególnie efektowne w przypadku materiałów wideo.