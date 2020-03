Samsung coraz bliżej własnej linii produkcyjnej w litografii 5 nm

Samsung coraz poważniej przymierza się do produkcji własnych układów Exynos w litografii 5 nm. Ich opracowywanie firma zaczęła już rok temu, nadszedł więc czas przejścia od fazy koncepcji do uruchomienia linii produkcyjnej.

Nowy ciąg produkcyjny będzie zlokalizowany w kompleksie V1 w południowokoreańskim Hwaesong. W tym samym miejscu niedawno ruszyła produkcja układów o litografii 6 i 7 nm. Nim jednak zacznie obowiązywać nowa technika wytwarzania, minie jeszcze trochę czasu. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do uruchomienia produkcji i przeszkolenia personelu, firma spodziewa się, że nastąpi to z początkiem lata. Do tego jeszcze trzeba doliczyć czas konieczny na przeprowadzenie testów.

Samsungowi nie uda się więc wyprzedzić tajwańskiego przedsiębiorstwa TSMC – głównego konkurenta produkującego chipy w litografio 5 nm. Pomimo ostatnich zawirowań związanych z koronawirusem ten rywal Samsunga planuje rozpoczęcie produkcji już w kwietniu br. Koreańczycy mają jednak bardziej dalekosiężne plany: do 2030 r. chcą zostać liderem wśród producentów podzespołów.

fot. Samsung