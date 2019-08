Samsung i Microsoft rozszerzą współpracę

Microsoft i Samsung nawiązują w ostatnim czasie coraz szerszą współpracę. Jak podaje ZDNet, firmy zaktualizowały ostatnio umowę o partnerstwie. Serwis podejrzewa, że doprowadzi to do pojawienia się na smartfonach Samsunga większej liczby preinstalowanych aplikacji Microsoftu, w tym służących do łączenia się z komputerem pracującym na Windowsie 10.

Portal podaje, że w trakcie zaplanowanej na 7 sierpnia imprezy premierowej Samsunga Galaxy Note 10, na scenie pojawić ma się również przedstawiciel Microsoftu. Pokaz dotyczyć będzie też oprogramowania giganta z Redmond, które znajdzie się w smartfonach Samsunga. Możliwe, że odbędzie się też pokaz dotyczący zgodności Note'a 10 z technologią Continuum, pozwalającą podpiąć go do większego ekranu. Zwiększy to możliwości telefonu tak, by przypominał peceta. Przedstawiciel Microsoftu odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.

Współpraca obu koncernów trwa już od niemal dekady. Dość niespodziewanie była efektem... pozwu o naruszenie w Androidzie patentów Microsoftu. W 2011 roku Samsung zapłacił z tego tytułu karę, jednocześnie podpisując umowę licencyjną. Już po 2 latach z jej tytułu na konta Microsoftu wpłynął miliard dolarów.

W 2015 roku koreański producent zaczął instalować na swoich urządzeniach MS Office oraz aplikację do czytania maili, a w zeszłym roku istniał nawet plan skonstruowania smartfona „Microsoft Edition" z serii Galaxy, który ostatecznie nie wypalił. Ciekawe, co czeka nas tym razem.

