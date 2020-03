Samsung potwierdził datę premiery Galaxy Chromebooka

Galaxy Chromebook ma się ukazać na rynku już 6 kwietnia br. Jego największym atutem będzie ekran 4K o przekątnej 13,3 cala wykonany w technologii OLED. To sprzęt konwertowalny 2 w 1.

Sprzęt będzie napędzany procesorem Intela 10. generacji, a do tego wyposażony w 8 GB RAM-u oraz 256 GB na dysku SSD w najtańszej konfiguracji (maksymalnie będzie to 16 GB RAM-u oraz 1 TB SSD). Interesującym rozwiązaniem jest też aparat do zdjęć umieszczony w rogu panelu z klawiaturą, przydatny w trybie tabletu. Sprzęt będzie również zawierał rysik.

Ekran ma się dobrze sprawdzać zwłaszcza w przypadku oglądania filmów – chromebook wspiera zarówno technologię Ambient EQ, jak i oferujący wysoką jakość tryb Picture-in-Picture oferowany przez Netfliksa.

Galaxy Chromebook waży poniżej kilograma i zapewnia 9 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jest też zgodny z Wi-fi 6, posiada dwa porty USB-C oraz gniazdo audio 3,5 mm.

Będzie to dość drogi sprzęt – wyceniono go na 999 dolarów. To segment cenowy mało popularny w przypadku tego typu urządzeń, które zyskały popularność właśnie ze względu na walory ekonomiczne.

fot. Samsung