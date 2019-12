Samsung utrzymuje pozycję lidera

Trzeci kwartał br. przyniósł nieznaczny spadek sprzedaży smartfonów w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – informuje firma Gartner. Na całym świecie nabywców znalazło ok. 387 milionów urządzeń (w trzecim kwartale 2018 r. było ich 389 milionów, czyli o ok. 0,4% więcej).

Analitycy Gartnera są zdania, że spadek sprzedaży wynika z oczekiwania na rozbudowę sieci 5G. Dopóki nie pokryje ona zasięgiem dużych obszarów, należy się spodziewać, że klienci będą opóźniać zakup nowych urządzeń. Wśród zauważalnych trendów pojawiło się większe zainteresowanie aparatami ze średniej półki cenowej. Użytkownicy coraz rzadziej decydują się na zakup najtańszych smartfonów.

W trzecim kwartale pozycję lidera sprzedaży utrzymał Samsung. Koreańskie aparaty kupiło ok. 79 milionów osób, czyli o 6 milionów więcej niż przed rokiem. Oznacza to wzrost rynkowych udziałów Samsunga do 20,4% (z 18,9%).

Drugie miejsce zajął koncern Huawei – sprzedał on prawie 66 milionów aparatów i był jedyną w zestawieniu firmą, która odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży (z 52 milionów sztuk przed rokiem). Wynik ten przełożył się na zwiększenie udziałów rynkowych do 17% (z 13,4%). Pracownicy Gartnera zauważają, że wizerunek Huawei mocno ucierpiał w wyniku nałożenia na firmę amerykańskich sankcji, ale zrekompensowała to sprzedaż smartfonów w Chinach (40 milionów sztuk).

Trzecią pozycję utrzymała firma Apple. iPhone'a w różnych wersjach kupiło ponad 40 milionów osób. Jest to jednak spadek (z 45 milionów przed rokiem), co oznacza, że rynkowe udziały Apple'a zmniejszyły się o ponad 1 punkt procentowy (z 11,8% do 10,5%).

Ze spadkiem sprzedaży i udziałów (choć nie tak dużym) musi pogodzić się także chińskie przedsiębiorstwo Xiaomi. Jego smartfony zostały kupione przez ponad 32 miliony nabywców (prawie o milion więcej było w zeszłym roku); przełożyło się to na zmniejszenie udziałów z 8,5 do 8,3%.

Pierwszą piątkę zamyka OPPO – firma sprzedała nieco ponad 30 milionów aparatów (więcej o ok. 300 tysięcy niż w trzecim kwartale roku 2018), a jej rynkowe udziały wzrosły z 7,9 do 8%.

fot. Samsung