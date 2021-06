Samsung zapowiedział nowy system operacyjny dla smartwatchy

Koniec z Tizenem

Samsung zaprezentował nowy system operacyjny dla inteligentnych zegarków. One UI Watch to w istocie rewolucja, ponieważ jego zapowiedź wiąże się z rychłym porzuceniem platformy Tizen. System jest modyfikacją Wear OS-a, opracowanego na bazie Androida. Projekt powstał we współpracy z Googlem. Zmiana powinna zatem wpłynąć korzystnie na zgodność oprogramowania z wieloma smartfonami.

Funkcjonalność One UI Watch będzie tak naprawdę zbliżona do Wear OS-a, a różnice okażą się głównie wizualne. System ma interfejs mocno przypominający ten z telefonów Galaxy. Z oprogramowania najprawdopodobniej będą mogli skorzystać także inni producenci.

Bardziej współczesny

Kompatybilność z aplikacjami znanymi z Androida sprawi, że biblioteka narzędzi będzie dużo większa niż do tej pory. Samsung obiecuje, że nowe środowisko przyspieszy ładowanie aplikacji o 30%. Interesującą funkcją, jaka pojawi się w zegarkach, jest też możliwość automatycznego wgrania odpowiedników aplikacji, których używany na sparowanym z zegarkiem smartfonie. System pozwoli również błyskawicznie zsynchronizować dane, a zmiany w niektórych aplikacjach (np. sprawdzanie godziny w kilku strefach czasowych) będą automatycznie przenoszone między urządzeniami.

fot. Samsung